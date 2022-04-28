شمخاني يلتقي بالحلبوسي ويؤكد على الدفاع عن أمن المنطقة

العالم - ايران

اشار شمخاني خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الاربعاء، إلى الاواصر الثقافية والسياسية والامنية الراسخة بين إيران والعراق ، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الاستقرار السياسي والأمن الدائم في العراق ضرورة وطنية وإقليمية وهي على استعداد كما في الماضي لتوظيف جميع طاقاتها لتحقيق مطالب وإرادة الشعب العراقي.

واعتبر شمخاني الدستور العراقي والإجراءات القانونية بأنها أساس جيد للتغلب على التحديات السياسية في هذا البلد،

وأضاف: يمكن استخدام الثروات الوطنية العراقية للتنمية الشاملة للبلاد عندما يتم استخراجها وتصديرها فقط تحت إدارة و إشراف الحكومة المركزية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ، في الاشارة إلى بعض الإجراءات غير المقبولة التي اتخذت من داخل العراق ضد مصالح إيران، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن خلال تبني نهج التصدي الواعي للتهديدات، وضمن رصد التحركات التدخلية للكيان الصهيوني واميركا والتيارات المرتبطة بها ،سترد بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة.

وقال شمخاني إن عودة العراق إلى مكانته الحقيقية في العالم الإسلامي والعالم العربي لها دور حاسم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ، وقال ان : التعاون الشامل لخلق عراق قوي وغني ومتطور ومستقر في جوار إيران ، تشكل سياسة دائمة وغير قابلة للتغيير بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

واكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن الشركات الإيرانية مستعدة لتعزيز عملية التعاون بين البلدين في هذا المجال أكثر من ذي قبل من خلال المشاركة في المشاريع الاقتصادية والفنية العراقية.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب العراقي ، محمد الحلبوسي، في هذا اللقاء ، على الصداقة الدائمة بين البلدين، وشدد على تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد اكثر فاكثر.

وفي إشارة إلى نهج العراق حكومة وشعبا المعادي لإسرائيل، أشار الحلبوسي إلى أن البرلمان العراقي يعد مشروع قانون لتجريم التعاون والعلاقات مع "إسرائيل"، من أجل منع أي تحرك محتمل في هذا المسار.

ووصف رئيس مجلس النواب العراقي الحوار المستمر والتعاون المشترك بين المجموعات الدينية والعرقية الرئيسية في العراق بأنه شرط لتشكيل حكومة فاعلة وقوية في هذا البلد ، مؤكدا ان ايران وفي ضوء نفوذها المعنوي في اوساط بعض المجموعات الدينية والسياسية في العراق بامكانها ان تلعب دورا مهما في ايجاد التلاحم السياسي في هذا البلد.

وشدد على ضرورة تطوير التعاون الشامل بين البلدين، لا سيما استمرار تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، معربا عن امله بحل هذه المشكلة في القريب العاجل.