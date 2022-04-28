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فضيحة جديدة.. رشوة بن سلمان لصهر ترامب

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

محمد بن سلمان كريم، بهلول، سخي، يعمل على تبديد الثروات للسعودية يعطي الاموال هنا ويهدي الاموال هناك اي انه كريم.

العالم - انقلاب الصورة

وتتوالى الفضائح من مملكة النفط السعودي ما كان مستورا بالامس تكشفه وسائل الاعلام اليوم وربما غدا.

2 مليار دولار هدية من محمد بن سلمان لصهر ترامب جاريد كوشنر، من يحكي هذا الامريكيين فقد كشف الامريكيين هذه الفضيحة و دع السعوديين والشعب السعودي يسمع اي شخص يتولى الان ولاية العهد في السعودية.

و الطامة الكبرى ان هذه الشركة قد تكون شركة وهمية لكوشنر لكن خدمات كوشنر لمحمد بن سلمان عددتها وسائل الاعلام الامريكية من التستير والحماية، من صفقات اسلحة ومن وعود معينة الى اخره لكن المشكلة انه يعطي من مال الدولة الوصندوق السيادي للدولة.

https://www.alalam.ir/news/6150218

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