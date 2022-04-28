ارادة شعب الجبارين تتحقق اليوم تحت لواء يوم القدس العالمي

العالم - فلسطين

وقال غدار في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": عندما يكون يوم القدس العالمي في ذكراه السنوية 43 وفي نفس الوقت الشباب والمسنين في فلسطين يضحون ويعملون كل ما لديهم من وسائل لمقاومة الاحتلال وينزلون بعشرات الآلاف ليقولوا لا للمحتل، في هذه الذكرى بالذات نستطيع ان نقول بأنها افرزت وانتجت هذه الفكرة والثقافة والرؤية الاستراتيجية الذي اطلقها الامام الخميني (قدس) عندما قال بأننا سنجعل آخر يوم جمعة من كل شهر رمضان يوما عالميا للقدس.

وأضاف: نحن الان امام اسبوع ليس فقط يوم، وهذا الاسبوع هو مختلف، لا يجب ان ننسى بأن مسيرات الأعلام ومن كان من المستوطنين يريد ذبح القرابين لم يستطيعون تنفيذ شيء، هذه هي ارادة شعب الجبارين هي الآن تتحقق تحت لواء يوم القدس العالمي الذي وحد الامة العربية والاسلامية وكل المجاهدين وكل احرار العالم تحت لواء القضية المركزية فلسطين وتحريرها.

وتابع: إن المفاوضات ادت الى ضياع فلسطين، ولم يعد امام الشعب الفلسطيني بالاساس سوى خيارين، اما ان ينتهوا نهائيا ولا يبقى شيء اسمه فلسطين وفلسطينيين، أو تحرير ارضهم، وتحرير الارض لا يمكن ان يتم إلا بالسلاح والكفاح، وكل هذه المفاوضات كانت فخا.

#القدس_هي_المحور