دعوة للخروج الجماهيري في مسيرات يوم القدس العالمي في صنعاء

العالم - اليمن

وأكدت اللجنة في بيان لها، على أهمية المشاركة الواسعة والتفاعل الشعبي مع مسيرات يوم القدس العالمي وذلك في الساحات التي سيتم تحديدها لاحقاً.

وأشارت إلى أهمية إحياء يوم القدس العالمي، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للشعب اليمني رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار على مدى أكثر من سبعة أعوام، وكذا التأكيد على موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي تجاه نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة صلف وغطرسة العدو الصهيوني.

وحثت أبناء الشعب اليمني على الاحتشاد الكبير في هذه المسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من جرائم وانتهاك للمقدسات من قبل الكيان الصهيوني في ظل صمت دولي معيب.

وأكدت اللجنة على أهمية توجيه السخط تجاه العدو الصهيوني والتنديد بهرولة الأنظمة العملية للتطبيع مع هذا الكيان على حساب قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.