بحرية الاحتلال تحتجز صيادَين وتستولي على مركبهما في بحر غزة

العالم-فلسطين

وأكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين يوم الجمعة، أن بحرية الاحتلال أفرجت عن الصيادين محمد عمر النجار (48 عاما) ونجله عمر (22 عاما) بعدما احتجزتهما لعدة ساعات، مشيرا إلى أنها استولت على المركب الخاص بهما.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار ملاحقة قوات البحرية "الإسرائيلية" للصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، وإطلاق النار عليهم وتعريض حياتهم للخطر داخل منطقة الصيد التي تسمح لهم بالصيد فيها.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، وثق تكرار حوادث إطلاق النار تجاه الصيادين بالإضافة إلى مطاردتهم واعتقالهم أثناء ممارسة عملهم، وكان آخر هذه الاعتداءات قبل اعتقال الصياد النجار ونجله اعتقال (6) صيادين، منهم (3) أطفال، وسلب قاربين كانوا على متنهما في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل إفادة الصياد جبر طارق بكر (21 عاماً)، من سكان حي الرمال بمدينة غزة، أنه أصيب فجر الاثنين الماضي بعيار مطاطي في ساقه اليسرى بعد محاصرة حسكة “ماتور40” كان يمارس عمله على متنها برفقة شقيقه عوض (25 عاماً)، والصياد محمد رجب أبو غانم (24 عاماً)، مالك الحسكة.

وذكر بكر أنهم تعرضوا لإطلاق نار بعد محاصرته من زورقين إسرائيليين، مؤكداً أن جنود الاحتلال طلبوا عبر مكبرات الصوت منهم خلع ملابسهم والقفز في الماء والسباحة نحو الزورق، وعند امتناعه عن القفز بسبب عدم إجادته السباحة، أطلق الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط عليه مباشرةً، لتصاب ساقه اليسرى، ويصاب شقيقه عوض (25 عاما)، بعيار معدني مغلف بالمطاط في ظهره.

وأضاف أنهم اضطروا للسباحة نحو الزورق والصعود عليه، وعند وصولهم فقد الصياد أبو غانم الوعي، ورغم ذلك وضعوا القيود البلاستيكية في أيديهم إلى الخلف، واقتادوهم إلى ميناء اسدود للتحقيق معهم حول ممارسة مهنة الصيد في المنطقة التي اعتقلوا منها.

وأفاد بكر أن قوات الاحتلال أفرجت عنهم في حوالي الساعة 7 مساء اليوم نفسه، واحتجزت حسكة الصيد ومتعلقاتها كافة.

ووثق المركز الحقوقي منذ بداية العام 2022، إصابة (6) صيادين، واعتقال (25) صياداً منهم (6) أطفال، لا يزال (3) منهم رهن الاعتقال، كما يواصل الاحتلال احتجاز (8) قوارب صيد، واحتجاز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.