الهند ترفض الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية لمعاقبة روسيا

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضحت "آسيا تايمز" أن الهند رفضت الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية التي "تعاقب" روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقررت استخدام عملة الروبل الروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بينها وبين روسيا.

واعتبرت الصحيفة أن واشنطن تحث بنفسها الدول الأخرى على الدخول في تعاون مع روسيا بعدما تخلت عن أفغانستان وأظهرت عدم قدرتها على حل الأزمة الأوكرانية.

وقالت إن عدم قدرة البيت الأبيض على التعامل مع الأزمة الأوكرانية أقنعت نيودلهي بأن الصداقة الأمريكية أشبه ما يكون ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

وأشارت إلى أن خلاف واشنطن ونيودلهي يعكس نزعة تعزيز التقارب بين روسيا والهند والصين.