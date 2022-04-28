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مصادر فلسطينية: عشرات الإصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المصلين في المسجد الأقصى بعد فجر اليوم

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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