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لا يرعب اعداء الامة المسلمة شيء مثل الدعوة لتوحيدها والتنسيق بين قواها المختلفة

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) ‏28‏/04‏/2022 – أكد مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد طاهر أنعم أنه لا يوجد امر يرعب اعداء الامة الاسلامية مثل الدعوة الى توحيد ابنائها والتنسيق فيما بين قواها المختلفة.

العالم - خاص بالعالم

وقال أنعم في حوار مع قناة العالم في برنامج "مع الحدث": إن قضية فلسطين والقدس هي قضيتنا المركزية ومن اجلها لابد من التنسيق بين جميع المسلمين وبين التحرك على اساس المشتركات وهذا ما يرعب العدو وما اشتغل العدو على اساسه منذ اكثر من 50 سنة في تفكيك الامة الاسلامية على اسس طائفية وسياسية ومناطقية وحدودية وغيرها.

واضاف: ولذلك فإنه لا يرعب اعداء الامة المسلمة شيء مثل الدعوة الى توحيد ابنائها في عملهم والى التنسيق فيما بين قواهم المختلفة ولذلك فهذا المظهر الذي حضر في اجتماعات قيادات محور المقاومة الاسلامية في مختلف الدول العربية والإسلامية على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية هو خطوة مهمة جدا ورسالة للاعداء قبل الاصدقاء اننا ما زلنا امة واحدة ربنا واحد ونبينا واحد ومصيرنا المشترك واحد.

وتابع أنعم: ولذلك لابد من ان يحذروا من التهجم على مقدساتنا وعلى الاشياء التي نعظمها في الارض المباركة في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين وكذلك مع المتحالفين مع المسلمين من اخواننا المسيحيين وغيرهم من المتمسكين بهذا القضايا والثوابت العظيمة.

#القدس_هي_المحور

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