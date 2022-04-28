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اليوم.. مباراتان لحساب الجولة الـ29 من دوري الكرة

اليوم.. مباراتان لحساب الجولة الـ29 من دوري الكرة
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تشهد منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم الخميس إقامة مباراتين، الأولى بين الكهرباء والنفط والثانية تجمع الميناء ونفط ميسان.

العالم - العراق

إذ سيكون ملعب التاجي مسرحا للقاء الكهرباء والنفط، ويتطلع فيه الفريق البرتقالي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، لا سيما بعد الفوز على نفط البصرة وزاخو في الدورين السابقين، فيما يطمح الأخضر إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، وهو يعول على الروح المعنوية للاعبيه عقب اجتياز الطلبة في الجولة السابقة.

وفي اللقاء الثاني يحل الميناء ضيفاً على نفط ميسان، سعياً منه لايقاف مسلسل إهدار النقاط واستعادة نغمة الانتصارات، لاسيما بعد النتائج غير المقنعة التي ظهر عليها السفانة خلال الجولات السابقة، بينما يدخل نفط ميسان مباراة اليوم بهدف تعويض خسارته السابقة أمام الكرخ، وهو يتسلَّح بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود، بغية تعزيز رصيده والتقدم نحو المراتب العشرة الأولى في المسابقة.

وتستكمل غداً وبعد غد منافسات الجولة التاسعة والعشرين حينما يلعب الزوراء أمام نفط البصرة، ويستقبل سامراء نظيره أمانة بغداد، ويحل زاخو ضيفاً على أربيل، بينما يشد القوة الجوية الرحال لملاقاة الديوانية.

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