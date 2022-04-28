ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

العالم - إيران

وقدم السفير محمد علي حسيني التهاني للسيدة "حنا رباني" اليوم الخميس بمناسبة تعيينها مستشارة لوزير الخارجية الباكستاني.

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة القوية بين البلدين الصديقين والشقيقين والجارين إيران وباكستان، أكد السفير حسيني إن استثمار القواسم المشتركة التاريخية والدينية والاجتماعية والجغرافية هو فرصة جيدة لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.

كما اكد على ضرورة توسيع التعاون بين إيران وباكستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والحدودية، وخاصة لزيادة العلاقات العامة.

وزارة الخارجية الباكستانية كانت قد اصدرت بيانا اعلنت من خلاله ان السيدة حنا رباني اشادت بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعوب الإسلامية ودعت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

واعربت رباني في اللقاء عن ارتياحها لمواقف إيران وباكستان المشتركة بشأن التطورات الإقليمية والقضايا الدولية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالاً هاتفياً الليلة الماضية مع "بلاول بوتو زرداري" لتهنئته على تعيينه وزيراً جديداً لخارجية باكستان ودعوته للقيام بزيارة رسمية لبلدنا.