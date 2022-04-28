أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 28 أبريل 2022

سياست روز ..

القائد.. يوم القدس العالمي فرصة للتآخي والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم

جوان ..

المعركة النهائية قريبة .. غدا يوم القدس العالمي الفرصة الذهبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

جمهوري اسلامي ..

إستعدادات لمشاركة شعبية واسعة في مسيرات يوم القدس العالمي في إيران

ايران ..

الكيان الصهيوني يعلن الإنذار بصفوف قواته هلعا من المقاومة عشية يوم القدس العالمي

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يلوح برد صاعق وسريع على أي هجوم يستهدف الأراضي الروسية

ابتكار ..

على خلفية التوتر بمناطق الحدود مع أفغانستان ... المشكلة أن طالبان لا تدرك مفهوم الحدود

ابرار ..

بغداد تتحدث عن إحتمال إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض

حمايت ..

هلع الصهاينة مقابل تصاعد غضب المقاومة الفلسطينية عشية يوم القدس العالمي

رسالت ..

لجنة الإطار التنسيقي في العراق تؤكد ضرورة التوصل لإتفاق مع التيار الصدري

عصر ايرانيان ..

فلسطين ليست لوحدها .. يوم القدس العالمي يجسد هوية العالم الإسلامي

كيهان ..

عشية يوم القدس العالمي .. قوى المقاومة تنسق مواقفها لوضع نهاية للإحتلال الصهيوني

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( المقاومة الفلسطينية المركبة ).. يحيي العالم الاسلامي غدا في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي الذي يعبد الارضية امام تبلور فرص جديدة في مسار التصدي للكيان الصهيوني.

إن يوم القدس العالمي يحل هذا العام في ظل أجواء تتميز بإتساع دائرة المقاومة الفلسطينية وتعاظم قدرات جبهة المقاومة ان الشعب الفلسطيني نجح في تنويع اساليب المقاومة وتوسيع دائرتها بشكل بات يجعل الكيان الصهيوني يتخبط تماما , فالى جانب فصائل المقاومة في غزة وصواريخها ومسيراتها وبالوناتها الحارقة , تتجه الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية من كونها مواجهات الى بدايات انتفاضة شاملة جديدة لن تكون الحجارة سلاحها بل الحديد والنار وهذا ما كشفت عنه الصدامات العديدة بين مسلحين فلسطينيين وجنود الاحتلال بجنين ومناطق اخرى بالضفة الغربية , والى جانب كل هذا امتدت العمليات الفلسطينية الى داخل اراضي 1948 ايضا , وتحولت البلدات العربية هناك الى منطلق لهجمات استشهادية في قلب تل ابيب.

جوان ..

في الشأن الفلسطيني ايضا كتبت صحيفة جوان في مقالها ( المعركة النهائية باتت قريبة ).. غدا هو يوم القدس العالمي الذي حدده واعلن عنه مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني رضوان الله عليه في اخر كل جمعة من شهر رمضان المبارك.ان قادة المقاومة اكدوا في مؤتمر " منبر القدس " عشية يوم القدس على ان المقاومة المسلحة السبيل الوحيد لتحرير القدس وكل التراب الفلسطيني.

إن يوم القدس العالمي يختلف هذا العام عماسبقه بدخول الساحة الفلسطينية مرحلة بالغة السخونة وإتساع دائرة المقاومة ان المواجهات المسلحة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال حملت مؤشرات واضحة على قرب اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة.

نعم ان الضفة الغربية تقف على حافة تسونامي انتفاضة مسلحة عارمة تساندها عمليات استشهادية من قبل الفلسطينيين داخل اراضي 1948 وبالطبع ستدخل صواريخ غزة الميدان بالتأكيد وهناك قدرات حزب الله لبنان وترسانته الصاروخية الهائلة كسند الى جانب تعاظم قدرات جبهة المقاومة بشكل عام .

لذلك لوح الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في مؤتمر " منبر القدس " الى ان المعركة النهائية باتت قريبة وان النصر النهائي بات قريبا .

جمهوري اسلامي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( خطأ اردوغان الإستراتيجي ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حاول في خطابه الاخير تبرير ازدواجية مواقفه ازاء القضية الفلسطينية بالقول ان اقامة تركيا علاقات مع " اسرائيل " هو لصالح القضية الفلسطينية , وحسب هذا المنطق الاردوغاني فأن العلاقات مع تل ابيب هولصالح استعادة الفلسطينيين لحقوقهم عبر المفاوضات.

إن هذا المنطق سبق وأن ثبت فشله وعمق خداعه منذ أن أبرم السادات إتفاقية كامب ديفيد بسبعينيات القرن الماضي فلا تلك الاتفاقية ولا ما تبعها من اعتراف الاردن بالكيان ولا مسلسل تطبيع نظم عربية اخرى بالكيان الصهيوني , كل ذلك لم يعيد سنتيمترا واحدا من التراب الفلسطيني السليب لاهله بل على العكس توسع الكيان في كل الاتجاهات. ان اردوغان يريد ضمان علاقات تجارية مربحة مع تل ابيب مع الاحتفاظ بنفس الوقت بورقة شعارات دعم القضية الفلسطينية وفلسطين. ومنطق اردوغان المفضوح هذا لن يخدع احدا لا في تركيا ولا بفلسطين ولا في العالم الاسلامي.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها ( زوال بيت العنكبوت بات قريبا ).. وجود الكيان الصهيوني لم يحمل لشعوب المنطقة والعالم الاسلامي والعالم كله سوى المآسي والدمار والدماء والاخطار والحروب.

ان وجود الكيان الصهيوني الغاصب هو العامل الرئيسي لاندلاع الحروب في المنطقة ولزعزعة امنها واستقرارها .

إن هذا الكيان يقف اليوم على حافة الزوال رغم كل الدعم الغربي مع تنامي وإتساع مقاومة الشعب الفلسطيني ومع بدء تفككه من الداخل لاكثر من سبب وسبب خاصة مع تضاؤل الامل بالمستقبل لدى غالبية الصهاينة وتزايد الهجرة المعاكسة مع تعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والهلع من صواريخها وكذلك مع تفاقم الصراعات الداخلية والتمييز العنصري بين اليهود انفسهم . ان اليكان الصهيوني بات اوهن من بيت العنكبوت , وموضوع زواله بات واقعا يطرح نفسه بقوة.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( خطر العزلة الإستراتيجية المفروضة على روسيا )..بغض النظر عن العوامل والاسباب التي تقف وراء شن روسيا الحرب على اوكرانيا , فأن ما يحدث اليوم على صعيد تصعيد القوى الغربية الاجواء في مسارين على روسيا بات يهدد بدفع العالم في متاهات خطيرة.

إن فرض الغرب عزلة دولية خانقة على روسيا مع مواصلة إرسال السلاح لأوكرانيا قد يدفع نحو جر العالم لحرب عالمية ان شعور روسيا بالعزلة وسط تسوناميات العقوبات الاقتصادية والتجارية الغربية وسط محاولات الغرب استنزافها باوكرانيا, قد يدفع بها لترجمة تحذيراتها المبطنة بشأن قدراتها النووية وتلويحها بخطر حدوث مواجهة مباشرة مع حلف الناتو.

ان الغرب يتصور ان تحذيرات روسيا مجرد مناورة للضغط على الناتو لجعله يوقف دعمه العسكري لاوكرانيا, ولكن ماذا لو كانت روسيا جادة تماما بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة ؟