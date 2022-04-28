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موسكو ترد على مبادرة الكونغرس الأمريكي لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب

موسكو ترد على مبادرة الكونغرس الأمريكي لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المبادرة الأمريكية لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بالإجراء الأحمق، مؤكدة أن ذلك لن يمر دون رد.

العالم-روسيا

وقالت زاخاروفا في معرض جوابها عن سؤال حول المبادرة الأمريكية للاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب: "كل الإجراءات التي سيتخذونها، حتى الحمقاء منها ... بدون شك لا نترك أي شيء دون إجابة، ويجب أن يفهموا ذلك".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن سلطات بلاده مستعدة لاتخاذ مثل هذا القرار في ضوء الأحداث في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشار بلينكن إلى أنه لا يمكنه حتى الآن تحديد ما إذا كانت معايير التشريع الوطني ذي الصلة ستسمح باتخاذ هذه الخطوة، مضيفا أن المختصين في القانون يدرسون هذه القضية في الوقت الحالي.

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