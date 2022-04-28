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على اعتاب يوم القدس العالمي..

مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية

مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اصدر مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف غدا الجمعة، بيانا أكد فيه أن المشاركة في احياء هذا اليوم تحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية وتساهم في ديمومة مبادئ تحرير فلسطين وفضح الجرائم الصهيونية.

العالم - إيران

وجاء في البيان ان استعدادات الشباب الفلسطيني والمجاميع الجهادية وتجسيدها للقوة باستمرار تظهر تفوق فلسطين وقدراتها يوما بعد يوم وتكشف ضعف العدو الغاصب.

واضاف مجلس صيانة الدستور في بيانه : في وقت كانت فيه القوى الكبرى تحاول طمس اسم فلسطين ووضعه في رفوف التاريخ، انطلق مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل لاتخاذ موقف تاريخي حكيم باعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وبذلك أحبط معادلات الاستكبار العالمي.

واكد البيان الدعم المطلق من قبل شعب ايران ونظامها الاسلامي لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وادانة جرائم الكيان الصهيوني وحماته، وتقديم كل الدعم لتحرير القدس الشريف.

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