العالم-فلسطين

وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال هاجمت المصلين بالغاز؛ بعد انتهاء ليلة القدر وأداء صلاة الفجر من شهر رمضان في "الأقصى".

وأضاف الشهود أن القوات استخدمت طائرة مسيرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع صوب المصلين للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع.

وقدمت طواقم الإسعاف المنتشرة في ساحات المسجد الأقصى الإسعافات الأولية للمصلين المصابين ميدانياً.

وانطلقت مسيرة حاشدة في صحن قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى، عقب أداء صلاة فجر اليوم، رُفعت خلالها أعلام فلسطين والرايات، ورُددت هتافات نصرة للأقصى.

وشارك أكثر من ربع مليون مصلٍّ ليلة أمس في إحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ26 من شهر رمضان الفضيل.