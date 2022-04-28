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السعودية مستاءة من تحركات أنصار سعد الحريري

السعودية مستاءة من تحركات أنصار سعد الحريري
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن السعودية مستاءة من تحركات أنصار تيار "المستقبل" الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، لنزع صور المرشحين للانتخابات بالعاصمة بيروت.

العالم-لبنان

وقالت الصحيفة إنه "بالتزامن مع رفع صور الحريري في منطقة الطريق الجديدة ولافتات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة التزاما بقراره، نفذ عشرات الشبان فجر أمس غزوة استهدفت نزع صور مرشحين للانتخابات في معظم شوارع العاصمة، ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى ناشطين في تيار المستقبل".

ونقل زوار للسفارة السعودية استياءها من هذه التحركات لتعارضها مع "النهج الذي تعتمده المملكة الداعي إلى المشاركة في استحقاق 15 أيار(مايو)"، متهمة قياديين في تيار المستقبل بتحريك هذه المجموعات.

وينال الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، حصة كبيرة من الغضب السعودي بسبب الدور الذي يلعبه في مواجهة رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة واللائحة المدعومة منه في دائرة بيروت الثانية (بيروت تواجه)، ودعمه مرشحين في وجه لوائح تفاهم القوات – السنيورة في بقية الدوائر.

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