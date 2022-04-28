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فلسطين في وجدان ايران والامة الاسلامية

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

نعيش هذه الايام ذكرى يوم القدس العالمي.. الدعوة التي اطلقها الامام الخميني الراحل (قدس) لكل ابناء الامة الاسلامية والعربية واحرار العالم، للاتحاد والدفاع عن القدس المحتلة وطرد المحتلين وتحرير كل الاراضي الفلسطينية، واعادة البوصلة تجاه القدس وفلسطين.

العالم - فيديوغراف

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#القدس_هي_المحور

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