تعهدات بتقديم 1,39 مليار دولار كمساعدات للقرن الافريقي

العالم - افريقيا

وقال بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن الأموال التي تم جمعها ستخصص لمشاريع انسانية وتنموية في اثيوبيا وكينيا والصومال التي تشهد “أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما”.

وأضاف البيان أن الوضع “في ست مناطق في الصومال مزر بشكل خاص، ومن المرجح حصول مجاعة اذا لم تهطل الأمطار هذا الموسم واستمرت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع ولم يتم توسيع نطاق المساعدات الانسانية لتشمل غالبية الفئات الضعيفة من السكان”.

وطلبت المنظمات الإنسانية 1,4 مليار دولار لتمويل برامج في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة “مع الأموال التي تم التعهد بها اليوم، ستوفر الوكالات الإنسانية وجبات الطعام والمواد الغذائية والمساعدات النقدية والصحية العاجلة، بالإضافة إلى الأعلاف والأدوية لمنع نفوق الماشية”.

وأشار البيان الى أن منطقة القرن الأفريقي تشهد رابع موسم أمطار سيء تواليا، ما أدى الى “نزوح مليون شخص بسبب نقص المياه أو المراعي، ونفوق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين رأس ماشية”.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 6 ملايين شخص في الصومال “يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد” بالإضافة إلى 3,5 مليون في كينيا و6,5 مليون في إثيوبيا.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن عدم هطول الأمطار التي طال انتظارها يرفع عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون للمجاعة في القرن الأفريقي إلى 20 مليونا مع نهاية 2022.