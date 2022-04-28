تجمع نقابي تشيكي ينتقد الصمت الدولي ازاء إعتداءات كيان الاحتلال على سوريا

العالم - سوريا

وحسب موقع الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، أدان عضو اللجنة الخارجية في التجمع مارتين بيتش خلال تصريح له لمراسل الوكالة، أدان العدوان الإسرائيلي الأخير على محيط دمشق مؤكداً أنه اعتداء على الأمن والسلام وخرق للقانون الدولي.

وأشار بيتش إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية لن تنجح في وقف الانتصارات السورية على الإرهاب وأدواته وداعميه.

وجدد التأكيد على وقوف التجمع إلى جانب سورية وحق شعبها في الدفاع عن نفسه بالوسائل المناسبة ضد العدوان وحماية أراضيه.