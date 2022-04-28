شاهد.. بوتين يتوعد برد صاعق لأي تدخل خارجي في اوكرانيا

العالم – روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد اعلان الدول الغربية رفع مستوى المساعدات العسكرية والاستخبارية لاوكرانيا، وجه تحذيرات شديدة اللهجة اكد فيها ان اي تدخل خارجي فيما يجري في اوكرانيا سيواجه برد سريع وصاعق.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "اؤكد أن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة التي بدأنا تنفيذها في أوكرانيا ستُحقق من دون شك. كما أود التنبيه مرة أخرى وتذكير كل من ينوي التدخل من الخارج في الأحداث الجارية وتشكيل خطر وتهديد إستراتيجي على روسيا بأن ردّنا على أي ضربات ضدنا سيكون سريعا وصاعقا. لدينا كل الأدوات الضرورية لذلك التي لا يمتلكها غيرنا".

تحذيرات بوتين جاءت بعد اعلان وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس نية بلادها مضاعفة تعاونها العسكري مع اوكرانيا . واكدت تروس ضروة تعزيز القدرات الاستخبارية والدفاعية لأوكرانيا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة والدروع والطائرات .

من جهته قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، تلويح بوتين باللجوء إلى السلاح النووي بأنه سلوك غير مسؤول، وان البيئة الامنية في اوروبا تغيرت ويجب النظر في الصناعات العسكرية الاميركية والاوروبية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "بغض النظر عن نتائج الحرب في أوكرانيا، فان البيئة الأمنية في أوروبا تغيرت وأن ثمة ضرورة للنظر في الصناعات العسكرية استجابة للبيئة الأمنية الجديدة. تلويح الرئيس الروسي باللجوء إلى السلاح النووي سلوك غير مسؤول، وأن البنتاغون يراقب يوميا التهديدات النووية".

ميدانيا اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية روسيا بالاستعداد لإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون الاستراتيجية التي اعلن موسكو سيطرتها الكاملة عليها، وبأنها تمنع سكان المدينة من مغادرتها.

بالمقابل ذكرت وكالة انباء نوفستي الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت وسط مدينة خيرسون بـثلاث صواريخ من طراز توشكا أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اثنين منها.

وتستمر المعارك في شرق وجنوب اوكرانيا حيث تقول كييف انها صدت تسعة هجمات للقوات الروسية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، الا ان هيئة الأركان الأوكرانية اقرت بسيطرة القوات الروسية على بلدات جديدة في خاركيف ولوغانسك وبأنها تتقدم في اتجاه بلدة بارفينكوفا في جبهة إيزيوم.

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