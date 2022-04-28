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الخارجية الروسية: مبادرة الكونغرس الأمريكي لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب إجراء أحمق لن يمر دون رد

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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