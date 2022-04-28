الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الحوار الفاطمي العالمي يقيم مسابقة التصوير في يوم القدس

الحوار الفاطمي العالمي يقيم مسابقة التصوير في يوم القدس
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

يقيم الحوار الفاطمي العالمي مسابقة تصوير فوتوغرافي في يوم القدس العالمي

العالم - إيران

شروط المشاركة في المسابقة:

  • المشاركة مفتحوحة لجميع المصورين والراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة
  • يحق لكل مصور ارسال 20 صورة كحد أقصى.
  • يحق للقائمين على المسابقة استخدام الصور للدعاية والاستخدامات الثقافية.
  • ويجب ان تكون الصور المرسلة بصيغ JPG أو PNG أو JPEG.

- إرسال الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان الصورة و وقت و مكان التصوير (لتأكيد أصالة الأعمال وحقوق الملكية الفكرية)

* آخر موعد لاستقبال الصور المشاركة يوم: 2022-05-08

يرجى ارسال الصور الى رقم الهاتف: 3313 562 905 +98 عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي WhatsApp أو Telegram أو ETA.

يعلن عن اسماء الفائزين في يوم 24 \ 5\ 2022 و سيتم تقديم جوائز نقدية لثمانية من الفائزين الاوائل

روابط ذات صلة

فلسطين في وجدان ايران والامة الاسلامية

لأول مرة في تاريخه.. نساجي مازندان بطل كأس ايران

ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-04-2022

قطر تدعو لوقف فوري لأحداث العنف وحماية المدنيين في دارفور

انطلاق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين

السجن 14 عاما لفلسطيني من النقب بتهمة التخطيط لعملية في القدس

على أعتاب يوم القدس العالمي.. وزارة الخارجية الإيرانية: يوم القدس منعطف تاريخي في مسار النضال

وقفة تضامنية مع القدس والأقصى في مدينة صيدا اللبنانية