الحوار الفاطمي العالمي يقيم مسابقة التصوير في يوم القدس

العالم - إيران

شروط المشاركة في المسابقة:

المشاركة مفتحوحة لجميع المصورين والراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة

يحق لكل مصور ارسال 20 صورة كحد أقصى.

يحق للقائمين على المسابقة استخدام الصور للدعاية والاستخدامات الثقافية.

ويجب ان تكون الصور المرسلة بصيغ JPG أو PNG أو JPEG .

- إرسال الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان الصورة و وقت و مكان التصوير (لتأكيد أصالة الأعمال وحقوق الملكية الفكرية)

* آخر موعد لاستقبال الصور المشاركة يوم: 2022-05-08

يرجى ارسال الصور الى رقم الهاتف: 3313 562 905 +98 عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي WhatsApp أو Telegram أو ETA.

يعلن عن اسماء الفائزين في يوم 24 \ 5\ 2022 و سيتم تقديم جوائز نقدية لثمانية من الفائزين الاوائل