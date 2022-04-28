الحوار الفاطمي العالمي يقيم مسابقة التصوير في يوم القدس

العالم - إيران
شروط المشاركة في المسابقة:
- المشاركة مفتحوحة لجميع المصورين والراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة
- يحق لكل مصور ارسال 20 صورة كحد أقصى.
- يحق للقائمين على المسابقة استخدام الصور للدعاية والاستخدامات الثقافية.
- ويجب ان تكون الصور المرسلة بصيغ JPG أو PNG أو JPEG.
- إرسال الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان الصورة و وقت و مكان التصوير (لتأكيد أصالة الأعمال وحقوق الملكية الفكرية)
* آخر موعد لاستقبال الصور المشاركة يوم: 2022-05-08
يرجى ارسال الصور الى رقم الهاتف: 3313 562 905 +98 عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي WhatsApp أو Telegram أو ETA.
يعلن عن اسماء الفائزين في يوم 24 \ 5\ 2022 و سيتم تقديم جوائز نقدية لثمانية من الفائزين الاوائل