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إذاعة جيش الاحتلال: رئيس جهاز الشاباك التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله قبل عدة أيام

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

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