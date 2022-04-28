نقل الأسير "عواودة" إلى المستشفى إثر "تدهور خطير" في صحته

العالم-فلسطين

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال أقدمت الليلة الماضية على نقل الأسير عواودة بشكل عاجل من عيادة سجن "الرملة" إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة لها.

وأضاف أن هذه الخطوة اتخذت بعد تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير عواودة.

ويخوض عواودة إضراباً عن الطعام منذ 57 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري من قوات الاحتلال.

يشار إلى أن المعتقل عواودة (40 عاما) من محافظة الخليل، متزوج وأب لأربعة أطفال، وأمضى سابقا 12 عاما في سجون الاحتلال، منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2016.

و"الاعتقال الإداري" حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال إداريًّا، نحو 650 فلسطينيا، من بين قرابة 4600 أسير في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.