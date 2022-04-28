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الخارجية الايرانية: مسألة القدس لم تعد اليوم مجرد مسألة إسلامية بل هي قضية عالمية وإنسانية تمثل معياراً للحرية

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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