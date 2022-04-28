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الخارجية الايرانية: آملين أن تتحقق أمنية الشعوب المسلمة للصلاة في الأقصى قريبا وتتم عودة جميع اللاجئين الى وطنهم الأم ويتم الإعلان عن زوال الكيان الصهيوني

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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