انقسام يضرب مجلس الأمن.. مصير البعثة الدولية في ليبيا مجهول

العالم - ليبيا

ووفق ما صرح به مصدر مطلع داخل مجلس الأمن، فإن الخلاف وصل أشده بين الدول الأعضاء، وتحديدا أميركا وروسيا، بعد تجديد الأخيرة اعتراضها على استمرار تولي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مسؤولية البعثة.

وقبل أشهر، منعت روسيا قرارا بتكليف الدبلوماسية الأميركية السابقة، ستيفاني ويليامز، بولاية البعثة بمدة قانونية كبيرة، وسمحت فقط بتمديد تكليفها بالإشراف عليها تحت مسمى "مستشارة الأمين العام"، حتى الاتفاق على مبعوث دولي رسمي.

وتتحفظ روسيا على تولي ستيفاني، قائلة إنها طرف غير محايد، يعمل من أجل مصلحة الولايات المتحدة وتنفذ أجندتها في ليبيا، وهو ما نفته الولايات المتحدة التي تصر من جانبها على تمديد عمل ستيفاني بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، تطالب دول إفريقية بأن يكون المبعوث الدولي من القارة.

وأوضح المصدر أن المجلس سيناقش أيضا آخر التطورات على الساحة الليبية، وحالة الانقسام السياسي هناك في ظل "أزمة الحكومتين"، التي سببها رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، السلطة لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشأغا، وما يمكن أن يتم لمنع وصول الصراع الداخلي لصدام عسكري جديد.