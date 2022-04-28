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رابطة علماء اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي: نجدد التأكيد على موقفنا الثابت والمبدئي المناصر للقدس والقضية الفلسطينية كموقف ديني راسخ

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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