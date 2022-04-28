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موريتانيا تدعو مواطنيها عدم الاقتراب من المنطقة العازلة المغربية

موريتانيا تدعو مواطنيها عدم الاقتراب من المنطقة العازلة المغربية
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

كشفت الحكومة الموريتانية، أمسالأربعاء، عن تفاصيل تعرض مواطنين لاطلاق نار خارج حدودها، مؤكدة أن العلمية كانت على يد مسلحي جبهة “البوليساريو” ، وحذرت كافة مواطنيها، من العمل في التنقيب خارج الحدود البرية للبلاد، خوفا على سلامتهم.

العالمأفريقيا

ودعت الحكومة الموريتانية مواطنيها في المناطق الحدودية مع دول الجوار إلى تجنب دخول حدود هذه البلدان، مؤكدة أن التحرك في هذه المناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على قوانين الدول التي يدخلون أراضيها، وإحراجها لدولتهم.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق بإسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، أول امس الثلاثاء إن على المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية مع دول الجوار تجنب دخول حدود هذه البلدان، لأن التحرك في هذه المناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على قوانين الدول التي يدخلون أراضيها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة “الأخبار”.

وأورد المسؤول الحكومي الموريتاني “إن هذه التصرفات تضع الحكومة في موقف يحتم عليها البحث عن حلول لمشاكل وقعت على أساس لم يكن ينبغي أن تقع عليه”، مشيرا إلى ما حدث الأسبوع الماضي حين أطلقت جبهة “البوليساريو” النار على سيارات أشخاص كانوا ينقبون عن الذهب، داعيا لتفادي الدخول إلى هذه المناطق وكذا “المناطق التي يوجد فيها توتر”.

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