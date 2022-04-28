رئيس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك: النصر أصبح أقرب لتحرير القدس المحتلة

العالم - خاص العالم

وفي لقاء خاص مع قناة العالم حذر الارشمندريت يوليو من استمرار المؤامرات والفتن بين الطوائف التي تصب في صالح أعداء الأمة، داعياً الى توحيد الصف المسيحي والمسلم في مواجهة العدو المشترك.

وأضاف هنالك من يسعى ان يجعلنا طوائف وجماعات واقليات، نحن نريد ان نكون شعباً وامة، ولابد من ان يكون الخطاب واحد، في البيت وفي المدرسة وفي النادي وفي كل مكان، ولابد من اشراف على الا يكون هنالك خطابان او اكثر من خطاب، وان نكون صادقين مع انفسنا.

نعيش هذه الايام ذكرى يوم القدس العالمي.. الدعوة التي اطلقها الامام الخميني الراحل (قدس) لكل ابناء الامة الاسلامية والعربية واحرار العالم، للاتحاد والدفاع عن القدس المحتلة وطرد المحتلين وتحرير كل الاراضي الفلسطينية، واعادة البوصلة تجاه القدس وفلسطين.