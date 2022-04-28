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شاهد.. ماذا فعلت عمليات المقاومين الفلسطينيين بالصهاينة

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان انتشار العدد الكبير من الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود في اماكن مختلفة من تل ابيب، هو بحد ذاته يظهر القلق الكبير من وقوع اي عملية للمقاومة الفلسطينية.

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان هذا الامر انعكس على نسبة ارتياد الناس على اماكن السهر والحانات الليلة والمطاعم وما شابه ذلك، لان مدينة تل ابيب تعتبر بنظر الاسرائيلي هي مدينة مسالمة هادئة لا تحصل فيها مشاكل العنف، الا مشاكل العنف الطبيعية التي لها علاقة بالجريمة، لكن ان يصل الامر الى هذا المستوى من العدد الكبير من الشرطة منتشر بشكل كثيف على مفارق الطرقات ويتنقلون ويقومون الحواجز، هو بحد ذاته يشكل قلقاً كبيراً اضافة الى الخوف الاساسي من ان تحصل عملية للمقاومة.

واوضح عواضة، ان هذا الامر اثر اقتصادياً على المدينة بشكل كبير على نفسية الصهيوني وتعامله وحتى انه لم يعد يشعر بالامان، وهذا يعتبر عاملاً آخراً على الاخفاق الكبير للشرطة الاسرائيلية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

https://www.alalam.ir/news/6151108

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