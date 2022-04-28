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تحذير شديد للمصريين من يوم الجمعة + (صور)

تحذير شديد للمصريين من يوم الجمعة + (صور)
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مصر.

العالممنوعات

وبحسب "صدى البلد"، قالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إنه سيكون هناك نشاط لرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا على البلاد، سوف يشهد مرور منخفض صحراوي جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 38 درجة، وتتجاوز 40 درجة على جنوب البلاد، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، فإنه سيشهد نشاط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها أيضا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، وتنخفض على أثرها الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول الطقس غدا، أن منخفضا جويا في حركته يكون سريعا، حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إياها إلى بلاد الشام، وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.

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تحذير شديد للمصريين من يوم الجمعة + (صور)