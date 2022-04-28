الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة الاسلامية: أي مبادرة مساومة مع الاحتلال خیانة سافرة لن تغتفر

حرس الثورة الاسلامية: أي مبادرة مساومة مع الاحتلال خیانة سافرة لن تغتفر
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

إعتبر حرس الثورة الإسلامية في إيران تقديم أي مبادرة مساومة مع الكيان الصهيوني خیانة سافرة لن تغتفر، في معرض إشارته إلى مخطط تطبيع العلاقات مع هذا الكيان القاتل للأطفال الذي تقف وراءه بعض الدول العربية.

العالم - إيران

وأعلن الحرس الثوري ذلك في بيان له بمناسبة تخليد ذكرى يوم القدس العالمي، مشددا على أن استمرار الانتفاضة واتساع نطاقها وانتشار عدم الأمن في مركز الكيان الغاصب للقدس يمكن اعتبارها من الهواجس التي تقض مضاجع هذا الكيان المهزوز وحماته.

ورأى البيان أن منطق المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني الذي تعتمده إيران الإسلامية هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وطرد المحتلين الغاصبين من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين والمشردين الفلسطينيين إلى وطنهم وإجراء انتخابات حرة لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره بنفسه.

وجاء في جانب من هذا البيان: إن القرار التاريخي والمبادرة الحكيمة والاستراتيجية والنظرة المستقبلية للإمام الخميني طاب ثراه في تسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس إنما تظهر بعد نظره، الأمر الذي يعتبر من مفاخر الشعب الإيراني لاداء إيران دورها في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وإشعال جذوة غضب الأمة الإسلامية بل البشرية كافة ضد الصهاينة المحتلين للقدس الشريف.

وأشار البيان إلى مرور 34 عاما على تسمية يوم القدس العالمي ومرور 74 عاما على تأسيس الكيان الصهيوني المجرم اللقيط في فلسطين، ورأى أن: كل المخططات والمؤامرات الرامية لتعزيز قوة هذا الكيان وتوفير أمنه قد فشلت بعد التطورات الأخيرة خاصة اشتعال جذوة الانتفاضة ضد كيان الاحتلال، ليبعث الأمل في النفوس بقرب انهياره، حيث يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من الزوال التام في القريب العاجل.

#القدس_هي_المحور

روابط ذات صلة

إحباط تهريب أكثر من 2 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

فلسطين في وجدان ايران والامة الاسلامية

وزارة الخارجية الإيرانية: يوم القدس منعطف تاريخي في مسار النضال

شمخاني يلتقي بالحلبوسي ويؤكد على الدفاع عن أمن المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للاطلاع الميداني.. وفد أمني رفيع يصل محافظة ديالى

البرهان يؤكد على عدم إقصاء أحد في العملية السياسية

مطالب بإعادة التسعير الإجباري في سوريا وإيلاء القطاع الصناعي الاهتمام الأكبر

تحذير شديد للمصريين من يوم الجمعة + (صور)

اثر تصديها لتعرضين ارهابيين في كركوك وديالى.. استعداد امن العراق لمنع تسلل 'داعش' عبر حدوده مع سوريا

"الأوكتاغون".. صور تكشف ملامح حصن الجيش المصري الجديد