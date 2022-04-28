محادثات هاتفية بين أردوغان وبوتين بشأن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأمريكا

العالم-تركيا

وحسبما أفاد مكتب الزعيم التركي: "خلال محادثات هاتفية يوم الخميس، شكر الرئيس الروسي بوتين الرئيس أردوغان على تبادل ياروشينكو وتريفور ريد، الذي جرى أمس في تركيا بتنسيق ومراقبة منظمة الاستخبارات الوطنية".

وناقش الجانبان تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت لحماية إقليم دونباس في 24 فبراير/شباط.

وأكد أردوغان لبوتين ضرورة زيادة الزخم الذي تحقق في إسطنبول لإرساء قواعد السلام في المنطقة بأسرع وقت ممكن.

تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور كريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مع الروسي كونستانتين ياروشينكو يوم الأربعاء في تركيا. في نفس اليوم، تم نقل ياروشينكو إلى موسكو، حيث التقى بزوجته وابنته فور خروجه من الطائرة.