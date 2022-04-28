الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

محادثات هاتفية بين أردوغان وبوتين بشأن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأمريكا

محادثات هاتفية بين أردوغان وبوتين بشأن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأمريكا
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على تنظيم عملية تبادل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو مع الأمريكي تريفور ريد.

العالم-تركيا

وحسبما أفاد مكتب الزعيم التركي: "خلال محادثات هاتفية يوم الخميس، شكر الرئيس الروسي بوتين الرئيس أردوغان على تبادل ياروشينكو وتريفور ريد، الذي جرى أمس في تركيا بتنسيق ومراقبة منظمة الاستخبارات الوطنية".

وناقش الجانبان تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت لحماية إقليم دونباس في 24 فبراير/شباط.

وأكد أردوغان لبوتين ضرورة زيادة الزخم الذي تحقق في إسطنبول لإرساء قواعد السلام في المنطقة بأسرع وقت ممكن.

تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور كريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مع الروسي كونستانتين ياروشينكو يوم الأربعاء في تركيا. في نفس اليوم، تم نقل ياروشينكو إلى موسكو، حيث التقى بزوجته وابنته فور خروجه من الطائرة.

روابط ذات صلة

شاهد.. بوتين يتوعد برد صاعق لأي تدخل خارجي في اوكرانيا

بوتين يهدد: لدينا سلاح لن نتباهى به بل سنستخدمه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال الصهيوني يرفع حالة التأهب تحسباً ليوم القدس العالمي

اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا

خليل الحية يلقي كلمة قبل خطبة الجمعة بطهران في يوم القدس العالمي

الأردن يعلن استعداده لإجراء مناقشات مع كيان الاحتلال لتخفيف التوتر

اتفاق أممي بريطاني على دعم مسار انتخابي دستوري في ليبيا

وزير دفاع العراق يوافق على قبول طلاب الدورة 113 للكلية العسكرية