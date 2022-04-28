الشيخ حمود: إيران ثابتة على موقفها تجاه فلسطين بعكس المطبعين

العالم – لبنان

وخلال وقفة لحركة الجهاد الاسلامي في قرية مارون الراس اللبنانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ أشار الشيخ حمود؛ إلى أن شعب فلسطين برهن أنه صاحب الكلمة والإرداة عندما تحدى إرادة العدو الصهيوني وحواجزه ليصل إلى القدس الشريف للتعبير عن تضامنه في يوم القدس العالمي.

ونعيش هذه الايام ذكرى يوم القدس العالمي.. الدعوة التي اطلقها الامام الخميني الراحل (قدس) لكل ابناء الامة الاسلامية والعربية واحرار العالم، للاتحاد والدفاع عن القدس المحتلة وطرد المحتلين وتحرير كل الاراضي الفلسطينية، واعادة البوصلة تجاه القدس وفلسطين.