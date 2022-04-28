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الشيخ حمود: إيران ثابتة على موقفها تجاه فلسطين بعكس المطبعين

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطا الله حمود؛ أن الجمهورية الإسلامية رفعت لواء فلسطين؛ وما زالت ثابتة على موقفها، على عكس جميع المطبعين الذين تآمروا في قممهم على القضية الفلسطينية.

العالملبنان

وخلال وقفة لحركة الجهاد الاسلامي في قرية مارون الراس اللبنانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ أشار الشيخ حمود؛ إلى أن شعب فلسطين برهن أنه صاحب الكلمة والإرداة عندما تحدى إرادة العدو الصهيوني وحواجزه ليصل إلى القدس الشريف للتعبير عن تضامنه في يوم القدس العالمي.

ونعيش هذه الايام ذكرى يوم القدس العالمي.. الدعوة التي اطلقها الامام الخميني الراحل (قدس) لكل ابناء الامة الاسلامية والعربية واحرار العالم، للاتحاد والدفاع عن القدس المحتلة وطرد المحتلين وتحرير كل الاراضي الفلسطينية، واعادة البوصلة تجاه القدس وفلسطين.

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شاهد بالفيديو... الشيخ حمود: إيران ثابتة على موقفها تجاه فلسطين بعكس المطبعين

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