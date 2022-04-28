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ترقبوا بعد قليل كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في مراسم إحياء يوم القدس العالمي في قطاع غزة

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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