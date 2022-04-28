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وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان هاتفياً القضية الفلسطينية والشأن اليمني

وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان هاتفياً القضية الفلسطينية والشأن اليمني
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والقضية الفلسطينية، والمستجدات الإقليمية والدولية.

العالم - إيران

وهنأ أمير عبداللهيان نظيره الكويتي مسبقاً بعيد الفطر.

وخلال إشارته إلى أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة والاجتماع المشترك لخفر السواحل في البلدين، أعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي عن أمله في عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين في المستقبل القريب.

وفي إشارة إلى تدنيس الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، وكذلك إلى إقامة يوم القدس العالمي، أكد أميرعبداللهيان على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي ضد جرائم هذا الكيان والدفاع عن حرمة المسجد الأقصى.

وأشاد وزير الخارجية الإيرانية بمواقف الكويت حكومة وشعبا في إدانة أجراءات كيان الاحتلال في القدس، ودعم الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني رحب أميرعبداللهيان بتواصل وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن أمله في إنهاء الحصار الإنساني على اليمن في أقرب وقت ممكن، وعقد محادثات يمنية يمنية.

من جانبه أعاد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح التهنئته بعيد الفطر، وضمن إشارة إلى علاقات الجوار الودية والشعبية الطويلة الأمد بين البلدين أكد على أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية.

وضمن إشارته إلى تدنيس المسجد الأقصى باعتباره القبلة الأولى للمسلمين من قبل الكيان المحتل، أكد أن القدس تعتبر خطاً أحمر للعالم الإسلامي، وقال إن على الدول الإسلامية تعزيز موقفها المشترك في مواجهة جرائم كيان الاحتلال.

وشكر وزير الخارجية الكويتي الجمهورية الإسلامية على موقفها البناء في المساعدة على وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن أمله في وقف دائم لإطلاق النار في اليمن.

#القدس_هي_المحور

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