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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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وكالة الإعلام الروسية تعلن عن سقوط صواريخ على وسط مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية بجنوب أوكرانيا
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع
البيان الختامي لمؤتمر "فلسطين القضية المركزية" بصنعاء: نؤكد على أهمية التفعيل العملي لصالح المقاطعة للكيان الصهيوني على كافة المستويات
البيان الختامي لمؤتمر"فلسطين القضية المركزية" بصنعاء: ندين ونجرم كل اشكال التطبيع الثقافي والسياسي والإعلامي والرياضي مع العدو الصهيوني
البيان الختامي لمؤتمر "فلسطين القضية المركزية" في صنعاء: اليمن ثابت على موقفه الصريح في التمسك بحقوق الفلسطينيين وتطهير كامل فلسطين
البيان الختامي لمؤتمر "فلسطين القضية المركزية" في صنعاء: ندعو الشعوب للتحرك الجاد في استعادة الحق ومناصرة القضية الفلسطينية
ترقبوا بعد قليل كلمة القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في مراسم إحياء يوم القدس العالمي في قطاع غزة
حرس الثورة الاسلامية: حل القضية الفلسطينية يكمن بإخراج المحتلين وانهاء وجودهم وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم انتخابات لتحديد المصير
حرس الثورة الاسلامية بمناسبة احياء يوم القدس العالمي: الكيان الصهيوني يلفظ انفاسه الاخيرة ويقترب من نهايته المحتومة
رئيس الوزراء اليمني بن حبتور في ختام مؤتمر فلسطين: لا نريد من هذه المؤتمرات الحديث الإعلامي بل نبحث عن المحتوى والحلول لقضية فلسطين
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش
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