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اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا

اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الشؤون الدولية والاتفاقيات التجارية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية "میرهادي سیدي" إجراء إيران وأوراسيا محادثات في موسكو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين.

العالم - إيران

وذكرت منظمة تنمية التجارة الإيرانية أن سيدي أعلن إطلاق جولة جديدة من المحادثات بين إيران وممثلي 5 دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي لأوراسيا لتحديد قائمة السلع التجارية.

وأكد المسؤول قائلا: أن المحادثات الثنائية تتركز على موضوع تبديل الاتفاقية الحالية للتجارة التفضيلية على اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أنه تقرر في اتفاقية التجارة الحرة إيصال رسوم حوالي 80% بالمائة من السلع إلى الصفر من قبل كلا الجانبين والإبقاء على رسوم 20% من السلع دون تغيير.

وتابع يقول: إن المحادثات تركزت حتى الآن على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة، حيث أصبحت هذه الاتفاقية جاهزة ولم تبق سوى القضايا القليلة التي تحتاج إلى المزيد من الدقة من قبل الجانبين.

وتوقع سيدي أن تستمر المحادثات الثنائية في الأشهر القادمة كي يتم التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة إلى قبل نهاية العام الميلادي الجاري.

الجدير بالذكر أن منظمة تنمية التجارة الإيرانية بدأت محادثاتها مع الاتحاد الاقتصاد الأوراسي منذ نحو عامين لتبديل اتفاقية التجارة التفضيلية إلى اتفاق مع الاتحاد المذكور، حيث جرت حتى الآن 4 جولات من المحادثات بين الجانبين بشكل حضوري لكلا الطرفين، فيما عقدت حتى الآن أكثر من 15 جولة محادثات بشكل افتراضي وبواسطة نظام "الفيديو كنفرانس".

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