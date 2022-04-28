تايوان تشهد أكبر مستوى تفشي كورونا منذ بداية الوباء

العالم-اسیا والباسفيك

وأعلن وزير الصحة بالجزيرة، تشين شيه تشونغ، في مؤتمر صحفي، الخميس بمركز القيادة المركزية للأوبئة، تسجيل 11 ألفاً و353 حالة إصابة جديدة، إلى جانب حالتي وفاة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف أن "معظم الحالات عانوا من أعراض خفيفة، أو لم تظهر عليهم أعراض نهائياً".

وأكد الوزير التايواني أن "هذا التفشي، الذي تشهده الجزيرة خلال الشهر الجاري، هو الأسوأ من نوعه منذ بدء الجائحة".

وجاءت معظم الوفيات الناجمة عن كورونا، البالغ عددها 858 في تايوان من صيف عام 2021.

وأعلنت سلطات تايوان أنها لن تحافظ بعد الآن على سياسة "صفر كورونا".

وبدلاً من ذلك، تطالب الحكومة التايوانية مواطنيها بالحجر الصحي في المنزل إذا ثبتت إصابتهم، ما لم تظهر عليهم أعراض متوسطة إلى شديدة.