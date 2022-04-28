اجتماع في طهران حول مقاومة الشعب الفلسطيني

العالم ـ ایران

وبدأ الاجتماع لتقديم تقرير عن "آخر أوضاع المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني" بحضور خليل الحية القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، في مقر الأمانة الدائمة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية وحضر الاجتماع مجموعة من كبار المحللين والنشطاء الفلسطينيين.

وكان أسامة حمدان الممثل السابق لحركة حماس في لبنان وخالد القدومي ممثل حركة حماس في طهران ضيفين آخرين في الاجتماع.

وقال الخبير الفلسطيني حسين رويوران في كلمة افتتاح الاجتماع: "نحتاج إلى معرفة أين نحن وإلى أين نريد أن نذهب". اليوم نحن بحاجة إلى وحدة الموقف والعمل بين جميع التيارات الإسلامية. أثار الإمام الخميني (رضي الله عنه) هذه المسألة منذ البداية كاستراتيجية لتحرير فلسطين.

وأضاف: "ما حدث اليوم هو أن الفكر الإسلامي طغى على أفكار أخرى في فلسطين والوضع مختلف تماما. وفي المقابل، فشل العدو الصهيوني في محاولته إقامة مجتمع متجانس. مجتمع على وشك الانهيار والتفتت.

وتابع رويوران: "أعتقد أن أهم نجاح للإمام الخميني (رضي الله عنه) هو أنه وبأسلوبه الثوري الجديد تمكن من حشد عدد كبير من الدول للدفاع عن الإسلام وفلسطين".

خيار المقاومة هو الفائز وستفشل المشاريع الأخرى

وقال خليل الحية، أحد القادة البارزين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، في الاجتماع: "نشكر الله على أنه هدانا على طريق المقاومة". أنتم تعلمون أن الكيان الصهيوني هو السبب عن المشروع العالمي للصهيونية. الصهاينة استغلوا ضعف الأمة وأرادوا القضاء على القضية الفلسطينية. وصل الأمر إلى النقطة التي اعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بسيادة هذا النظام غير الشرعي على ثلثي فلسطين. مرت ثلاثة عقود على مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها حتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة. في هذا المسار السياسي كان الهدف قتل روح المقاومة بين الفلسطينيين.

وقال "اليوم أصبحوا حلفاء للصهاينة وألقوا بنا في سجون الحكم الذاتي".

وأضاف الحية: "دخلنا انتخابات 2006 لحماية المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني". لكن النتيجة كانت أنهم جعلونا محاصرين مع الشعب الفلسطيني.

وأكد: إن المشروع الذي كانوا يبحثون عنه فشل. لا يوجد لدى المنظمة المتمتعة بالحكم الذاتي هيكل ولا شرعية ولا قوانين، وشخص واحد فقط هو الذي يحكم كل شيء في هذا الهيكل. الفساد منتشر في هذه المنظمة والناس يكرهونه. أنصارها هم المستفيدون منها. أعلن النظام الصهيوني في آخر الأخبار أنه لن يسمح بإسقاط الحكم الذاتي.

وتابع: "غالبية أبناء شعبنا توصلوا إلى استنتاج مفاده أن السد الذي يمنعهم عن الديمقراطية وحريتهم هو تنظيم الحكم الذاتي ومحمود عباس". في العام الماضي، كان من المفترض إجراء انتخابات عامة، لكن ألغوها قبل 20 يومًا من الانتخابات. على الرغم من ذلك المقاومة وفرت منبرا للشعب الفلسطيني لينال حقوقه. برنامج المقاومة كان مقاومة بكل إمكانياتها وقوتها. نحن نرى أن ديناميكية الناس قد نمت أيضًا. أقدم لكم الأخبار السارة بأنه تم تمهيد طريق ليتمكن الشعب الفلسطيني من الوقوف بسهولة ضد الصهاينة. توصل غالبية الناس إلى نتيجة مفادها أنه لا خيار أمامنا سوى المقاومة. نعلن أن المقاومة بدأت طريقها الجديد الذي سنواصله. المحاولة الصهيونية لتقسيم المسجد الأقصى والاغتصاب الجديد من عوامل تكثيف المقاومة.

وقال: هناك عاملين مساهمين في الداخل، الأول هو ضعف الحكم الذاتي في قمع الشعب و العامل الثاني هو غياب الحكم الذاتي في المنطقتين (ب) و (ج) . في أراضي 1948 اليوم، أصبح الفلسطينيون قنبلة موقوتة، وتسبب انتماءهم القومي والإجراءات القمعية للعدو في حدوث هذه المشكلة. لكن غزة تمكنت من تقديم نموذج للتماسك الاجتماعي وفي مقاومة مباشرة، استطاعت توسيع قدراتها. ستقيم المقاومة علاقة وثيقة مع كل فلسطين من خلال غرفة العمليات المشتركة.

وأضاف الحية: "حاول العدو وصف غزة ككيان منفصل لكننا استبعدنا معنى أن كل فلسطين موحدة وهذا هو خطنا الأحمر". وتتوكل هذه المقاومة الصادقة على الله ولها أنصار بقيادة الجمهورية الإسلامية. يدرك عدونا جيدًا أننا جاهزون وأننا صانع القرار الخاص بنا. تمكنا من خلق رادع. هدفنا النهائي هو تحرير كل فلسطين. نعتقد أن خيار المقاومة منتصر وأن المشاريع الأخرى ستفشل. أغتنم هذه الفرصة لأعتز بذكرى من أسس ودعم المقاومة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم.