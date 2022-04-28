الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اسماعيل رضوان للعالم: لن نقبل بتغيير قواعد الاشتباك والمقاومة على الجهوزية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... رضوان: المقاومة على الجهوزية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

شاهد بالفيديو... أبو مجاهد: يوم القدس يحمل رسالة طمأنة لجمهور امتنا العربية والاسلامية

أول تعليق من إسبانيا على تهديد الجزائر بشأن الغاز

الحراك الجنوبي يدعو للاحتشاد المشرف في يوم القدس العالمي

'الوفاء للمقاومة': القدس قضية الأمة المركزية ونصرتها واجب ديني

إيران ترحب بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين