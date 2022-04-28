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الشيخ عيسي قاسم : صرختنا جميعاً "حرباً حرباً حتى تحرير القدس"

الشيخ عيسي قاسم : صرختنا جميعاً
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم ان "قضايا الإسلام الضائعة والمهددة، استردادها يحتاج إلى وقفةٍ جديةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها".

العالم- البحرين

واضاف في بيان اليوم الخميس، بمناسبة يوم القدس العالمي، "صرختنا جميعاً حرباً حرباً حتى تحرير القدس وفلسطين وهزيمة الصهيونية والتطبيع".

وتطرق الى قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان "القدس هي المحور"، واعتبر انه قول يملك كلّ الصدق، وكلّ الجديّة، وكلّ الحركيّة العمليّة، والتطبيق الدقيق.

وفيما يلي نص البيان:

"بِسم الله الرحمن الرحيم

قَوْل "القدس هي المحور"، وهو قول سماحة السيّد الكبير، القيادة الإسلاميّة المخلصة، السيد حسن نصر الله، يملك كلّ الصدق، وكلّ الجديّة، وكلّ الحركيّة العمليّة، والتطبيق الدقيق.

والقضيّةُ المحورُ يعكس الاهتمام بها -والتمحور الصادق حولها- مدى الاهتمام بكلّ القضايا المرتبطة بها، والمنحفظة بانحفاظها، والضائعة بضياعها.

وقضايا الإسلام اليوم الضائعة والمهددة، استردادها وحفظها يحتاج إلى وقفةٍ جديّةٍ جامعةٍ مُضحيّةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها، مواجهة لا يتخلّف عنها مسلمٌ غيور.

القدسُ المحورُ لا تخلُّف لمسلمٍ غيورٍ عن نصرتها، والتضحيةُ بكلّ غالٍ من أجلها.
صرختُنا جميعًا يوم القدس العالمي: "حربًا حربًا حتى تحرير القدس وفلسطين، وهزيمة الصهيونيّة والتطبيع".

عيسى أحمد قاسم
٢٨ أبريل ٢٠٢٢م"

#القدس_ هي_ المحور

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