الغزي يؤكد ضرورة التركيز على المشروعات الداعمة لتطوير الاقتصاد

العالم - العراق

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزي أكد خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للجنة العليا لإقراض المشاريع الكبيرة، ضرورة التركيز على المشروعات ذات الجدوى التي تدعم تطوير الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تنمية الاستثمارات التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلية بمختلف القطاعات في العراق".

ودعا الغزي، وفقا للبيان، إلى "الأخذ بعين الاهتمام الأهداف الاستراتيجية لإطلاق المبادرة، وفي مقدمتها تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للعاطلين، فضلا عن اثرها في خفض مستوى الفقر في المحافظات كافة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة ناقشت عددا من الطلبات المدرجة على جدول اعمالها، وأبرزها ما يتعلق بتشجيع القطاع المصرفي على تمويل المشروعات الخاصة باستثمار الموارد الطبيعية غير النفطية التي تسهم في تعظيم موارد الدولة، وتساعد في رفع الناتج المحلي للبلاد".

يُذكَر أنّ البنك المركزي أطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشاريع الكبيرة بمحفظة مالية قيمتها عشرون مليار دينار صعوداً.