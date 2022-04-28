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إيران ترحب بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين

إيران ترحب بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن آخر التطورات في فلسطين.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أميرعبداللهيان، مع حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة آخر مستجدات العالم الإسلامي، بما في ذلك فلسطين واليمن وأفغانستان.

وأشاد وزير الخارجية الإيرانية بمواقف الأمين العام تجاه قضية فلسطين وجهود هذه المنظمة في إرساء السلام والأمن في المنطقة والعالم الإسلامي.

وأعلن أميرعبداللهيان، دعمه لاجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة قضية فلسطين، ورحب بعقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث آخر المستجدات في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى.

كما أكد أميرعبداللهيان دعمه لإقرار واستمرار وقف إطلاق النار في اليمن وشدد على ضرورة رفع الحصار الإنساني بشكل كامل.

كما ندد وزير الخارجية الإيرانية بعمليات القتل والجرائم الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، ودعا الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للمساعدة في حل مشاكل الشعب الأفغاني.

بدوره اعتبر حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قضية فلسطين كأولوية رئيسية لهذه المنظمة وللعالم الإسلامي، وذكر أن منظمة التعاون الإسلامي دعمت فلسطين دائما، وتتابع طرح مبادرات مختلفة لمساندة فلسطين والقدس الشريف، والعمل على اقرار الحقوق المشروعة لأبناء هذا الوطن بدعم من الدول الإسلامية الكبرى.

كما ندد حسين إبراهيم طه بالأعمال الإرهابية الشنيعة في أفغانستان، واصفا إياها بأنها محاولة لتقسيم المسلمين.

وأضاف أن كل جهود منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى إرساء السلام والأمن في العالم الإسلامي وتطوير وتوسيع العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

#القدس_هي_المحور

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