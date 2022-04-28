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أبو مجاهد: يوم القدس يحمل رسالة طمأنة لجمهور امتنا العربية والاسلامية

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد "أبو مجاهد" الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن المهرجان الذي تنظمه اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي في غزة، يحمل رسائل مهمة جدا على اكثر من صعيد.

العالم - خاص العالم

وأضاف أبو مجاهد ان أولى الرسائل هي رسالة طمأنة الى جمهور ابناء امتنا العربية والاسلامية ان هذا المحور متماسك وقوي ويستطيع ان يلحق الهزيمة بهذا العدو الصهيوني وايضا ان اي معركة تتعلق بالقدس لن تكون مع غزة وحدها بل ان كل الجبهات من الطبيعي بمكان ان تشارك في هذه المعركة القادمة مع هذا العدو الصهيوني هذا من جانب.

وتابع أبو مجاهد دلالة كبيرة يحملها حديث قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اليوم من خلال هذا المهرجان سيتحدث ويكد على عدة امور بالتاكيد ستكون مهمة لجمهور امتنا ولشعبنا الفلسطيني والامر يتعلق ايضا بقضية القدس.

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