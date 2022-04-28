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أردوغان: زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون

أردوغان: زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن زيارته التي يبدأها اليوم إلى السعودية مؤشر على الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين.

العالم-تركيا

وعقد أردوغان مؤتمرا صحفيا في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل توجهه إلى السعودية في زيارة تستغرق يومين، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الرئيس التركي: “زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين”.
وأوضح أن البلدين سيستعرضان خلال زيارته العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها.

ويجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى السعودية، الخميس، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيجري مباحثات في إطار زيارته التي تستغرق يومين.

وأوضح البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها ومناقشة فرص تطوير التعاون.

وسيتبادلان أيضا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، بحسب البيان.

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