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رضوان: المقاومة على الجهوزية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس، اسماعيل رضوان، رفض حركته لتغيير قواعد الاشتباك والمقاومة على الجهوزية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص العالم

وشدد رضوان في حديث لقناة العالم على ان مشاركة قائد حرس الثورة الاسلامية في مهرجان تكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس في يوم القدس العالمي يدل على المستوى العالي للتنسيق بين قادة ومحاور جبهة المقاومة، موجها التحية الى المرابطين داخل المسجد الاقصى الذين افشلوا مخططات الصهاينة لذبح القرابين.

وتمثل مناسبةُ يومِ القدس العالمي التي دعا الى احيائِها الامامُ الخميني قُدِّس سرُه ،رمزيةً خاصة للمسلمين حولَ العالم، وهي الدعوةُ التي لا زالت تتفاعل رغمَ مرِ السنين على اطلاقِها ،عزيمةً ومقاومةً وجراةً على قولِ الحقِ واحقاقِه ونصرةِ المظلومين واستردادِ المقدسات من الدنسِ الصهيوني،وهي مناسبةٌ تعيد القاءَ الضوء على الحقوقِ السليبةِ للفلسطينيين الذي تُركوا لوحدِهم من دولٍ عربية حملت زيفاً لواءَ تحريرِ القدس لسنوات ،وسقطت عند اولِ انعطافةٍ تطبيعية مع الكيانِ الاسرائيلي تحتَ العصا الاميركية .

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