مهرجان جماهيري برعاية إيران لإحياء يوم القدس العالمي

العالم ـ فلسطين

وقد أكد المشاركون على أن القدس كانت ولا زالت تشكل هي المحور رغم المحاولات التطبيعة والمؤامرات التي تجري وتحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيتها العادلة.

كما وأكد المشاركون على أن المهرجان يأتي كرسالة طمئنة إلى الأمتين العربية والإسلامية.

وشارك عدد من الشخصيات الإيرانية والفلسطينية في هذا المهرجان وفي مقدمتهم القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي والأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة.

وقال اللواء سلامي: الإمام الخميني(ره) وضع القدس وفلسطين في مركز اهتمام العالم الإسلامي، وأسس قائد الثورة آية الله خامنئي فيلق القدس دعما للقضية الفلسطينية.

وأكد: ان المفاوضات التي حصلت في أوسلو وشرم الشيخ وأي نقطة أخرى لم تجلب الحرية للفلسطينيين. الكيان الصهيوني تم غرسه كخنجر في جسد الامة الإسلامية وهذا الكيان الذي يبدو كقوة ارهابية بات يقترب من الزوال. هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان.

وأضاف: دعمنا لفلسطين يعتمد على تعاليمنا الاسلامية وتوجيهات القائد الخامنئي. وندعوكم لمواصلة الجهاد وسنبقى معكم وندعمكم.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: يوم القدس العالمي يأتي هذا العام متزامنا مع الذكرى الاولى لمعركة سيف القدس. شعبنا ما زال يتصدى ويثبت ان ارادته الحية لن تنكسر.

وأكد: ما كان يحاك في الغرف المغلقة لاستهداف القضية الفلسطينية نراه اليوم بشكل علني وعلى الهواء مباشرة.

وأضاف: القدس عنوان ديننا وهويتنا ونؤكد ضرورة مقاومة التدنيس اليومي للقدس.

#القدس_هي_المحور