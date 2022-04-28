الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد “البتكوين” عملة رسمية لها

جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد “البتكوين” عملة رسمية لها
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى اعتماد “البتكوين” عملة رسمية، إلى جانب الفرنك الإفريقي.

العالمأفريقيا

وشرّعت الدولة، التي خرجت منذ أقل من 3 سنوات من حرب أهلية طاحنة، استخدام العملات المشفرة على ما أعلنت الرئاسة أمس الأربعاء، مشيرةً إلى أنّها “أول دولة في إفريقيا تقوم بذلك”.

وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون “ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى”، وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية أوبيد نامسيو.

وأشار نامسيو في بيان نشره إلى أنّ جمهورية إفريقيا الوسطى هي “أول دولة في إفريقيا تعتد البتكوين كعملة مرجعية”.

وفي 7 سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أوّل دولة في العالم تعتمد البتكوين عملة قانونية، وحذّر صندوق النقد الدولي على الفور من القرار، ووصفه بأنّه يهدّد “الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك”.

وترى رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى على العكس من ذلك، أنّ “هذا الإجراء يضعها على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم”.

روابط ذات صلة

شاهد.. الرئيس الروسي يعلن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة

بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا

الداخلية العراقية تقبض على عصابة ترويج عملة مزيفة في نينوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... إستعدادات واسعة للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

ابن سلمان يواجه مستقبلاً غامضاً .. لماذا ينقلب الغرب عليه؟!

الصين:مسؤولية مساعدة السوريين تقع على عاتق المجتمع الدولي

الشيخ قاسم: ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين قدمت رؤية شاملة للتحرير

شاهد.. إدانات يمنية واسعة لمواصلة تحالف العدوان خرق الهدنة

بالفيديو.. تظاهرات حاشدة في نيجيريا تنديدا بالاعتداءات الاسرائيلية في القدس