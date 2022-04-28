جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد “البتكوين” عملة رسمية لها

العالم – أفريقيا

وشرّعت الدولة، التي خرجت منذ أقل من 3 سنوات من حرب أهلية طاحنة، استخدام العملات المشفرة على ما أعلنت الرئاسة أمس الأربعاء، مشيرةً إلى أنّها “أول دولة في إفريقيا تقوم بذلك”.

وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون “ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى”، وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية أوبيد نامسيو.

وأشار نامسيو في بيان نشره إلى أنّ جمهورية إفريقيا الوسطى هي “أول دولة في إفريقيا تعتد البتكوين كعملة مرجعية”.

وفي 7 سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أوّل دولة في العالم تعتمد البتكوين عملة قانونية، وحذّر صندوق النقد الدولي على الفور من القرار، ووصفه بأنّه يهدّد “الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك”.

وترى رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى على العكس من ذلك، أنّ “هذا الإجراء يضعها على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم”.