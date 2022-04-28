بايدن يطلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا

العالم-الاميركيتان

وقال بايدن، في كلمة من البيت الأبيض: "نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة زوّدت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد.

وأكد بايدن أنّ بلاده لن تسمح لروسيا بأن تمارس "ابتزاز الغاز"، للضغط على الحلفاء الأوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن: "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هرباً من هذه العقوبات. لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنب التداعيات الناجمة عن عدوانهم".

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط.

وكان البيت الأبيض قد اقترح، اليوم الخميس، استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد.